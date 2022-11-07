Под Барнаулом «законсервируют» Белоярскую крепость из-за ухода руководителя проекта на СВО

Строительство этнопарка «Белоярская крепость» временно приостановят, поскольку руководитель проекта вместе с алтайскими добровольцами скоро отправится в зону специальной военной операции, пишет «Толк».

Напомним, реконструкцию деревянной крепости начали три года назад на полученный президентский грант в размере 2 млн рублей. Проектом занялись добровольцы благотворительного фонда «Сердолик» во главе с руководителем Сергеем Поповым. Сама Белоярская крепость, основанная в 1717 году, была одним из первых русских оборонительных сооружений на территории современного Алтайского края и положила начало его присоединению и освоению Российским государством.

Как отмечает издание, строительство на территории крепости, скорее всего, на время прекратится.

«Руководитель проекта и его единомышленники в качестве добровольцев готовятся к отправке на фронт для участия в специальной военной операции. Причём сам Сергей Попов — в статусе новоалтайского атамана Алтайского войскового казачьего округа», — говорится в материале.

После возвращения Попов намерен снова взяться за дело: «Сейчас крепость под присмотром — здесь установлены камеры видеонаблюдения. Мы знаем, что место пользуется популярностью и сюда любят приезжать, чтобы сфотографироваться. Не остановится и работа над благоустройством. В крепости будет поддерживаться порядок».

Крепость восстанавливают в том числе и после пожара, произошедшего в ноябре 2021 года.