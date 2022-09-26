Под «Марш славянки». Как проходит частичная мобилизация в Алтайском крае

В муниципалитетах Алтайского края прошли первые отправки мобилизованных. В некоторых городах и райцентрах военкоматы ещё готовят списки тех, кого должны призвать. Однако в большинстве районах региона первые автобусы с мобилизованными уже отправились в военные части Омска и других городов страны на подготовку. Как проходила мобилизация в районах и городах Алтайского края — в обзоре amic.ru.

Барнаул

В столице региона первые автобусы с резервистами отправились в части 25 сентября. По информации пресс-службы мэрии краевой столицы, на сегодняшний день в военкоматы пришло добровольно людей больше, чем необходимо для первого этапа мобилизации. Всем мобилизованным раздали сухпайки. Один из пунктов сбора — ДК «Октябрьский» — посетил глава города Вячеслав Франк, который поговорил с призывниками и их родственниками. Он пожелал всем скорейшего возвращения домой.

«Мы вами очень и очень гордимся. Вы — те, кто не бегал от военкомата, не убегал от повестки. Вы сегодня у нас первые, берегите себя и своё землячество, старшие, присмотрите за младшими. Вашим семьям будет оказана необходимая помощь. Вы едете заступаться за Родину. С Богом, ребята!» — обратился к призывникам Вячеслав Франк.

Фото: barnaul.org

Бийск

Во втором по численности городе края первые автобусы с резервистами отправили также 25 сентября. Многие получили повестку вечером 24 сентября и собирались в ночь. Большинство получили её дома, но к некоторым пришли из военкомата на работу.

Как пишет издание «Бийский рабочий», среди мобилизованных были в основном те, кто добровольно изъявили желание принять участие в спецоперации. Кроме того, часть людей, попавших под мобилизацию, имеют боевой опыт или проходили военную службу в Чечне и участвовали в других боевых операциях.

Бийчан у военкомата провожали родные. Поддержать их пришли также юнармейцы и школьники. Духовой оркестр сыграл «Марш славянки», звучат патриотические песни. Мобилизованные рассказали, что вместе с повесткой им вручали список вещей, которые необходимо взять с собой. К бойцам также обратился военный комиссар города, который заявил изданию «Бийский рабочий», что информация о том, сколько людей мобилизуют из наукограда, — военная тайна. Первые недели бийчане проведут в воинских частях Омска, где получат необходимую подготовку.

Фото: «Бийский рабочий»

Сотни резервистов по всему краю

Кроме того, мобилизованных 25 сентября отправили из Славгорода, Рубцовска и других муниципалитетов края. Везде ребят провожали под громкие аплодисменты и «Марш славянки». Например, в Поспелихе проводить солдат собрались сотни жителей района.

Видео: Инцидент Рубцовск

В Хабарском районе также отправили первую команду земляков, призванных по мобилизации.

Фото: «Вестник целины»

Из Мамонтово, Ребрихи и Романово призвали на службу более 100 человек.

В Камне-на-Оби перед отправкой резервистов прошёл праздничный концерт. Проводить на службу жителей города пришли сотни людей.

Видео: «Инцидент Барнаул»

В Змеиногорском районе автобус с призывниками отправили 25 сентября в 6 утра.

Фото: «Змеиногорский вестник»

В Шипуново мобилизованных к месту несения службы проводили в 5 часов утра. С напутственными словами к ним обратились глава района Татьяна Дорохова и настоятель Успенской церкви отец Игорь.

«Вы сегодня у нас первые, берегите себя, возвращайтесь домой живыми и здоровыми», — сказала глава района.

Отец Игорь пожелал нашим мужчинам поддерживать друг друга, победить врага и вернуться живыми. Также провёл общий молебен, окропил бойцов святой водой. Всем вручили продуктовые сухпайки в дорогу.

Фото: «Степная новь»

Напомним, 22 сентября президент Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в стране на фоне специальной военной операции на Украине. Всего призовут около 300 тысяч человек, имеющих военный опыт и уже служивших в армии.