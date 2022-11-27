Подъезд многоэтажки в Рубцовске превратился в парилку из-за коммунальной аварии

В Рубцовске подъезд многоэтажного дома превратился в бесплатную баню из-за коммунальной аварии. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Рубцовск».

По словам местной жительницы, сама авария произошла за пределами дома, но её последствия жильцы ощущают на себе.

Пар заполняет подъезд, а также проникает в квартиры горожан. В помещениях невозможно дышать.

Горожанка заявила, что обращалась за помощью в ответственные службы, но её постоянно «кормят завтраками».

Очередной день, который назвали женщине, это понедельник.