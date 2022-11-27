Подъезд многоэтажки в Рубцовске превратился в парилку из-за коммунальной аварии
Поломка случилась за пределами подъезда, но люди ощущают её последствия даже в квартирах
28 ноября 2022, 06:55, Илья Звягинцев
В Рубцовске подъезд многоэтажного дома превратился в бесплатную баню из-за коммунальной аварии. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Рубцовск».
По словам местной жительницы, сама авария произошла за пределами дома, но её последствия жильцы ощущают на себе.
Пар заполняет подъезд, а также проникает в квартиры горожан. В помещениях невозможно дышать.
Горожанка заявила, что обращалась за помощью в ответственные службы, но её постоянно «кормят завтраками».
Очередной день, который назвали женщине, это понедельник.
Комментарии
Новости партнеров