Поднимут точно, но когда? В Алтайском крае «завис» вопрос с повышением платы за детский сад

В Алтайском крае в новом учебном году вырастет родительская плата за детсады. Повышение коснётся большинства крупных муниципалитетов, включая столицу региона — Барнаул. Точные цифры до сих пор не опубликовали, несмотря на то, что региональный Минобр ещё в середине мая сообщил о завершении работы по расчёту новых платежей. Возможно, заминка имеет политический аспект — 11 сентября в крае пройдут выборы в местные органы самоуправления, поэтому власти решили лишний раз «не злить» электорат. И всё-таки индексация платы за детсад неизбежна, признают в министерстве. Подробнее — в материале amic.ru.

Всё посчитано, но цифры не назовём

Сейчас содержание одного ребёнка в детском саду обходится в 14 тысяч рублей в месяц, из них более 11 тысяч рублей выделяют краевой и муниципальный бюджеты. Родительская доля, которая тратится на питание, составляет порядка 2000 рублей, это 14% от всех расходов. В крае плата за детские сады не менялась с 2019 года, подчёркивают в Минобразования. На конец марта 2022 года заявки на пересмотр оплаты подали 69 муниципалитетов — то есть абсолютное большинство.

Увеличить цены муниципалитеты просили ещё с прошлого года, когда в стране заметно выросла инфляция. Сейчас же, после введения западных санкций и дальнейшего роста цен на продукты питания, необходимость изменения оплаты за детсад стала ещё более очевидной.

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Тему повышения платы в детсадах в Алтайском крае активно обсуждают ещё с зимы 2022 года. Например, в Рубцовске говорили об индексации с 2000 до 2700 рублей. Об этом сообщали «Вести Алтай» со ссылкой на замглавы администрации Рубцовска Алексея Мищерина. А в Барнауле обсуждалось повышение с 2000 до 2400 рублей. Об этом, в частности, рассуждала в своём Telegram-канале депутат Барнаульской гордумы Марина Понкрашева. Однако официально все эти цифры пока не утверждены, поэтому они носят приблизительный характер.

«Невозможно за две тысячи рублей в месяц в детском саду кормить не просто качественно, но и вкусно и сбалансированно. А события последних месяцев усугубили ситуацию. Образовательные организации уходят в минус, потому что им не хватает денег. Общая ситуация заставляет нас действовать, потому что остался один резерв — это повышение платы. Других вариантов нет», — рассуждает председатель комитета по образованию и науке АКЗС Александр Молотов.

Ещё весной 2022 года в каждом муниципалитете планировали просчитать стоимость продуктовой корзины, а также новые суммы родительской доли. Все расчёты должны пройти согласование в правительстве края и Заксобрании. По информации amic.ru, до АКЗС этот документ пока не добрался. При этом заключительную перед двухмесячными каникулами сессию депутаты проводят 24 июня. В следующий раз они соберутся только в конце августа. По сведениям источников издания, сейчас документ всё ещё находится на рассмотрении в правительстве края. Скорее всего, на следующей неделе его подпишет губернатор Виктор Томенко: после этого наступит ясность как по срокам индексации, так и по новым ценам за детские сады. По всей видимости, ждать повышения можно не ранее чем с октября.

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Платим меньше всех, а дети страдают

Весной замминистра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая рассказывала, что документы о повышении максимального и среднего уровней оплаты за присмотр и уход по Алтайскому краю в целом и по каждому муниципалитету отдельно будут проходить согласование во всех ведомствах, которые имеют отношение к данному вопросу.

«На две тысячи рублей накормить ребёнка четыре раза в день, при этом соблюдая все правила и нормы, очень сложно. Должны быть включены мясные и рыбные блюда, кисломолочная продукция — творог, сметана, это всё обязательно, — говорят в Минобразования. — Кроме того, в рационе должны быть соки, фрукты, овощи. Всё это вместить в 2000 рублей сейчас невозможно».

Максимальный размер платы за детсады в крае не повышали уже три года. Тем временем стоимость продуктовой корзины для дошкольных образовательных организаций, по словам руководителя отдела организации общего образования и оценочных процедур Минобрнауки Натальи Полосиной, на середину весны составляла 3450 рублей в городах и 2900 — в сельской местности. Кроме того, сегодня плата за детсад в Алтайском крае самая низкая среди сибирских регионов. Так, в Хакасии родители платят до 2200 рублей, в Тыве — от 1800 до 4500 рублей, в Новосибирской области — от 1500 до 3000 рублей. В крае максимальное значение в 2000 рублей установлено для Барнаула, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Белокурихи и ЗАТО Сибирский. При этом последний раз родительскую плату в Барнауле повышали с 1650 до 2000 рублей осенью 2019 года. В остальных муниципалитетах родители платят ещё меньше. Так, в Косихинском районе в зависимости от режима работы детсадов родительская плата сейчас варьируется от 1400 до 1800 рублей.

Компенсации для малоимущих остаются

В своё время многие председатели комитетов по образованию районов просили увеличить нормативы родительской платы, рассказал Александр Молотов. «Мы живём в реальном мире и понимаем, что с 2019 года инфляция ощутимо подъела эти деньги, вопрос назрел и перезрел. Но надо каким-то образом нивелировать это повышение — мне кажется, мы всё-таки должны посмотреть критерии нуждаемости, которые установлены для социально незащищённых категорий населения», — считает депутат АКЗС.

Напомним, что если семья признана малоимущей, то ей положена компенсация при оплате за детский сад. Так, власти возмещают 20% платы родителям за первого ребёнка, посещающего дошкольное учреждение, 50% — за второго и 70% — за третьего.