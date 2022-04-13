Российские пользователи Netflix подали коллективный иск к сервису

Защита российских подписчиков Netflix подала коллективный иск к стриминговому сервису с требованием компенсации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвокатов пользователей. Сумма иска составляет 60 млн рублей.

Юристы сообщают, что сейчас иск подали 20 человек. Это минимальный размер группы для коллективного иска. Помимо этого, в работе ещё около 100 заявок, и их число может расти.

Юристы отмечают, что договор подписчиков с Netflix является публичным. При договорах такого типа нет возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств. Эксперты считают, что в данной ситуации налицо нарушение закона «О защите прав потребителей» и Гражданского кодекса РФ.

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Инфографика Какие компании ушли с российского рынка на фоне спецоперации на Украине. Инфографика

Стриминговый сервис Netflix объявил об уходе с российского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. После этого США, страны ЕС, Канада, Япония и ряд других государств объявили о введении в отношении РФ экономических санкций. Параллельно с этим крупнейшие международные компании объявили о прекращении или приостановке своей деятельности на территории России. Помимо Netflix, среди них McDonalds, IKEA, Intel, Microsoft, H&M и многие другие.