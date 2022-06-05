Подрядчик начал демонтировать балки моста на Новом рынке

Работы начались над восьмипролетном путепроводе. Скоро они параллельно стартуют на трехпролетном

5 июня 2022, 12:59

Подрядчик приступил к демонтажу балок на восьмипролетном путепроводе возле Нового рынка в Барнауле. В ближайшее время рабочие ДСУ-4 параллельно приступят к аналогичным работам и трехпролетном пролётном путепроводе.

Кроме того, в настоящее время на объекте полностью демонтированы трубы теплоснабжения. Перильное ограждение продолжают разбирать, пишет Telegram-канал «Мост».

Напомним, что путепровод на Новом рынке

полностью закрыли на ремонт 21 мая. Реконструкция продлится до 30 ноября 2023 года.

Как ездить по Барнаулу во время ремонта моста на Новом рынке. Инфографика

Как ездить по Барнаулу во время ремонта моста на Новом рынке. Инфографика

Комментарии
    Новости партнеров