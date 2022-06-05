Подрядчик начал демонтировать балки моста на Новом рынке

Подрядчик приступил к демонтажу балок на восьмипролетном путепроводе возле Нового рынка в Барнауле. В ближайшее время рабочие ДСУ-4 параллельно приступят к аналогичным работам и трехпролетном пролётном путепроводе.

Кроме того, в настоящее время на объекте полностью демонтированы трубы теплоснабжения. Перильное ограждение продолжают разбирать, пишет Telegram-канал «Мост».

Напомним, что путепровод на Новом рынке

полностью закрыли на ремонт 21 мая. Реконструкция продлится до 30 ноября 2023 года.