Подрядчик начал демонтировать балки моста на Новом рынке
Работы начались над восьмипролетном путепроводе. Скоро они параллельно стартуют на трехпролетном
5 июня 2022, 12:59
Подрядчик приступил к демонтажу балок на восьмипролетном путепроводе возле Нового рынка в Барнауле. В ближайшее время рабочие ДСУ-4 параллельно приступят к аналогичным работам и трехпролетном пролётном путепроводе.
Кроме того, в настоящее время на объекте полностью демонтированы трубы теплоснабжения. Перильное ограждение продолжают разбирать, пишет Telegram-канал «Мост».
Напомним, что путепровод на Новом рынке
полностью закрыли на ремонт 21 мая. Реконструкция продлится до 30 ноября 2023 года.
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