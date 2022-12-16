Подрядчик объяснил, почему скорректировали сроки строительства моста у Нового рынка

Окончательный срок поставки металлоконструкций сдвинули на январь

16 декабря 2022, 14:44, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Руководитель ДСУ-4 Барнаула Николай Данилин рассказал о том, почему были скорректированы сроки строительства моста на Новом рынке. Его слова передаёт «Толк».

Данилин пояснил, что сроки работ по реконструкции были скорректированы из-за морозной погоды и необходимости укрепления грунта под опорами.

«Однако, несмотря на это, подрядчик намерен сдать объект в установленный срок», — сказано в сообщении.

Данилин отметил, что если температура опускается ниже -25 градусов, то работы на объекте не ведутся.

Также он рассказал, что из-за холодов приходится корректировать формат работы: пока одни трудятся, другие уходят греться.