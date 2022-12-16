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Подрядчик объяснил, почему скорректировали сроки строительства моста у Нового рынка

Окончательный срок поставки металлоконструкций сдвинули на январь

16 декабря 2022, 14:44, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Руководитель ДСУ-4 Барнаула Николай Данилин рассказал о том, почему были скорректированы сроки строительства моста на Новом рынке. Его слова передаёт «Толк».

Данилин пояснил, что сроки работ по реконструкции были скорректированы из-за морозной погоды и необходимости укрепления грунта под опорами.

«Однако, несмотря на это, подрядчик намерен сдать объект в установленный срок», — сказано в сообщении.

Данилин отметил, что если температура опускается ниже -25 градусов, то работы на объекте не ведутся.

Также он рассказал, что из-за холодов приходится корректировать формат работы: пока одни трудятся, другие уходят греться.

Комментарии 41

  • а когда рассчитывали срок реконструкции считали что над мостом зимы не будет ?!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • — За сколько сделаешь? — За день сделаю. — А за два? — Ну… За… Сделаем и за два. — А за пять дней? — Ну, ежели постараться — можно и за пять. — А за десять? — Ну, барин, ты задачи ставишь! За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен — хомо сапиенс! — Бери помощников, но чтобы не раньше! Источник: https://quote-citation.com/film/1330
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Точно! Зимой холодно, а летом жарко!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Театр абсурда, за бюджетные деньги. И всё это подаётся на серьезных щах. Типа ну кто ж знал, что грунт исследовать нужно и что зимой холодно будет. Главное как говорил губернатор "отнестись с пониманием" У нас так музей с "пониманием" строят прямо в центре города
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, !!!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Такие проекты надо строить не по принципу "есть 10 человек, как-нибудь сделаем", а про принципу оптимизации сетевого графика по приоритету времени. Условно, если что-то можно сделать за месяц и за 10 млн, а можно за 2 месяца и за 8 млн, то нужно выбирать минимальный срок, пусть и дороже. То что можно сделать заранее, делать заранее. Это ж ппц более 1,5 лет строить такой важный объект
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Фунтика с данилой давно пора к посадкам определять, за муть их долгостроевскую, с мостами
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Вот будет весело если наинъектируют так, что землю с жд-путями вспучит
    16 декабря, Гость   Ответить
  • --Немцы, вы за сколько нам мост сделаете? ---За год и один миллион долларов. **** - Китайцы, вы за сколько нам мост сделаете? --- За месяц и два миллиона долларов. *** - ДСУ, вы за сколько нам мост сделаете?--- за два года и три миллиона долларов. -ДСУ, а чего так-дорого-то? - Шеф, ну миллион Вам, миллион нам, а как освоим, наймём немцев за миллион. Все совпадения в названиях случайны.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а, ты знаешь, ещё и осенью дожди бывают...? прям беда с этой погодой в Барнауле... ?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Нашли чем хвалиться. Будет как с музеем.Уж сколько лет прошло, а воз и ныне там. Что то на онлайн камерах, сколько не смотрю два калеки круги нарезают и никакого движняка. 1,5 года это очеееень большой срок. Показатель производительности ниже 0,5 или выше?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Позор.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Нахрен никому ничего не нужно из властьимущих, кроме плюсиков перед вышестоящими. Работают для галочки ,а не для того чтоб было комфортно и удобно гражданам их кормящих. Прежде чем закрыть и демонтировать мост, нужно было провести все изыскательные ,подготовительные и заготовительные работы. В коммерческих предприятиях подход кардинально другой. Если есть вариант не останавливать производство , выбирают его. А не так как с мостом, сломали и .....
    16 декабря, Гость   Ответить
  • В Китае бы за месяц мост стоял
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А как же мы в70-80 годы строили зимой что то я не помню что бы например зимой в Сургуте мы не работали в морозы,а на БАМе мосты строили под 40 мороз и ничего работали.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • от будет весело если наинъектируют так, что землю с жд-путями вспучит ***** А ты прям тролль. За сколько самоубьешься?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • А вы как хотели , все как всегда а бы, да кабы ....
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, рассчитывали погоду только в Европе
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Тот случай, когда к вышесказанному добавить нечего. Предположу, что в Китае уже через месяц бы сдачу праздновали
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Первый ж/д мост в Барнауле построили за два года (1913-1915гг)из транспорта только лошади, из техники в основном крестьяне. Сколько лет строили с помощью современной техники второй мост, то и сколько будут строить мост на Новом рынке? Можно принимать ставки, думаю года 3-4.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Первый ж/д мост в Барнауле построили за два года (1913-1915гг). Сколько будут строить мост на Ленинском проспекте? Думаю 3-4 года. А Вы как думаете?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Предположу, что в Китае уже через месяц бы сдачу праздновали ****** Да за половину дня, часов за шесть, а может вообще махом. Фигакс - и мост стоит. Так ты думаешь китаезы работают) мне одно интересно: где вас, таких оленей, находят?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • сроки работ по реконструкции были скорректированы из-за того, что модератор Амика в рот берет.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, бл, в китае за неделю жилые дома строят, ты о чём... То что за день мост сделать - даже для китайцев непреодолимый порог. А вот на неделю бы управились, это точно
    17 декабря, Гость   Ответить
  • К 2030 построят
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, если бы они проехали общественным транспортом в час пик пару разочков как мы ездим, может и сроки были бы меньше.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Ох и набежало троллей. Хоть бы один бы повесился, если мост сдадут в срок. Так хрен же дождешься, иксперты ...ые
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Не хватает возможности оценивать комментарии! Некоторые набрали бы много лайков!
    17 декабря, Гость   Ответить
  • В Павловске с апреля по ноябрь мост чинили, по итогу асфальт кривой положили, не понятно, что на нём делалось. В селе Крутишка, маленький мостик тоже год делали. А Керченский мост в 20 км, за два года был построен, тут работа была чтобы запад и Украина позавидовали. А Алтайский край, это жопа мира для Москвы и региональных властей. Чиновники тупо отсиживают свои места
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а потому что все сейчас уж больно нежные стали и мужики плавно превращаются в баб. Вот так вот. Да и бабло НАДО грамотно отмыть вот и тянут кота за яйки
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, они 2 года готовый СТАРЫЙ МОСТ переделывали. А тут полностью нужно все демонтировать и заново поставить.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • мне одно интересно: где вас, таких оленей, находят?--там же, где и таких оленей как ты. С ресурсами и грамотной организацией там работы на 4 месяца. Жаль, что ты своей бестолковкой этого не одупляешь.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • А когда планировали стройку думали всегда будет лето :)) странно да -25 для нашего региона что то новое обычно + круглый год :) (((
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ??
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, во во
    17 декабря, Гость   Ответить
  • в конце лета начались ремонтные работы и потеряли золотые тёплые дни …. реальные сроки год " и РЖД со своим графиком не помеха …
    18 декабря, Гость   Ответить
  • мне интересно, по идее если ты в графике и у тебя препятствия, то вешай флаг что все хорошо и работай. А тут прям все мешает, но сдадим в срок :) Причем нет бы молчать, что бы не вызывать недовольство, так орут о каждом отклонении. Т.е. такая позиция согласована между участниками. Посмотрим зачем.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да ты, дятел пестрохвостый, непосредственный участник этого позорного действа? С тебя компенсация барнаульцам за причинённые неудобства и сожженное в пробках топливо
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Он любит золотой дождь
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Это точно.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Денег спиздить надо пидорасам
    19 декабря, Гость   Ответить
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