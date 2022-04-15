Полиция Барнаула задержала студента, который угрожал первокурсникам педуниверситета
Студент сообщил правоохранителям, что просто ошибся чатом
В Барнауле полиция задержала студента Алтайского педуниверситета, которого подозревают в том, что он угрожал расстрелять первокурсников вуза. Об этом amic.ru сообщил источник из правоохранительных органов.
По словам собеседника, задержанный уже даёт показания. В частности, молодой человек рассказал, что перепутал чаты, когда писал свои сообщения. Также он успел удалить страницу в соцсетях.
Правоохранители уже выяснили, что студент — страйкболист (страйкбол — вид спорта, в котором игроки участвуют в имитированном бою с использованием игрового оружия класса «мягкая пневматика», стреляющем пластмассовыми шариками, — прим. ред.). Но пока непонятно, есть ли у него огнестрельное оружие. Сейчас выяснением этого вопроса занимается полиция.
В Алтайском педуниверситете amic.ru сказали, что готовы предоставить ответ только после официального запроса редакции.
«Комментарии будут предоставлены вузом как положено, в ответ на официальный запрос», — сказали в пресс-службе вуза.
Первокурсники Алтайского педуниверситета боятся, что их расстреляет один из студентов. Вуз молчит
Напомним, днём 15 апреля в редакцию amic.ru обратились студенты-первокурсники педуниверситета и их родители. По их словам, старшекурсник в чате первокурсников лингвистического института опубликовал угрозы и сбросил фотографию предмета, похожего на огнестрельное оружие. Фото было подписано: «Смотрите, какой классный пистолет взял».
Скрины сообщений из чата, которые предоставили студенты педуниверситета
Студенты также сообщили, что руководству вуза рассказали о происходящем, но те их призвали «не паниковать». Между тем некоторые учащиеся в чате просили отнестись к ситуации серьёзно, так как якобы ранее этот студент «уже с ножом по общаге бегал».