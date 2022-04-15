Полиция Барнаула задержала студента, который угрожал первокурсникам педуниверситета

В Барнауле полиция задержала студента Алтайского педуниверситета, которого подозревают в том, что он угрожал расстрелять первокурсников вуза. Об этом amic.ru сообщил источник из правоохранительных органов.

По словам собеседника, задержанный уже даёт показания. В частности, молодой человек рассказал, что перепутал чаты, когда писал свои сообщения. Также он успел удалить страницу в соцсетях.

Правоохранители уже выяснили, что студент — страйкболист (страйкбол — вид спорта, в котором игроки участвуют в имитированном бою с использованием игрового оружия класса «мягкая пневматика», стреляющем пластмассовыми шариками, — прим. ред.). Но пока непонятно, есть ли у него огнестрельное оружие. Сейчас выяснением этого вопроса занимается полиция.

В Алтайском педуниверситете amic.ru сказали, что готовы предоставить ответ только после официального запроса редакции.

«Комментарии будут предоставлены вузом как положено, в ответ на официальный запрос», — сказали в пресс-службе вуза.

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Напомним, днём 15 апреля в редакцию amic.ru обратились студенты-первокурсники педуниверситета и их родители. По их словам, старшекурсник в чате первокурсников лингвистического института опубликовал угрозы и сбросил фотографию предмета, похожего на огнестрельное оружие. Фото было подписано: «Смотрите, какой классный пистолет взял».

Скрины сообщений из чата, которые предоставили студенты педуниверситета

Студенты также сообщили, что руководству вуза рассказали о происходящем, но те их призвали «не паниковать». Между тем некоторые учащиеся в чате просили отнестись к ситуации серьёзно, так как якобы ранее этот студент «уже с ножом по общаге бегал».