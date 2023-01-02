Полиция задержала несколько тысяч мигрантов в Петербурге в новогоднюю ночь

Были выявлены многочисленные нарушения законодательства

02 января 2023, 09:37, ИА Амител

Фото: rosguard.gov.ru

Около 2000 человек, преимущественно выходцев из ближнего зарубежья, задержала полиция в центре Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



«В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера», — сказали в полиции. В МВД также отметили, что во время праздничных мероприятий на Дворцовой площади «удалось предотвратить более десятка попыток использования пиротехнических изделий», что при большом скоплении людей могло привести к трагедии.

Видео и фото задержаний в Санкт-Петербурге ранее опубликовала «Фонтанка».