«Помню этот звук и сейчас». История трехлетней блокадницы, выжившей в голод и бомбежки Великой Отечественной

Нина Николаевна Дорофеева/Фото: Эльвира Успекова, Минприроды Алтайского края

Нина Николаевна Дорофеева 80 лет назад приехала на Алтай из блокадного Ленинграда. Целый месяц добирались сквозь бомбежки на товарном поезде. На тот момент Нине и ее сестре-двойняшке было всего три года. Нина Николаевна говорит, что хоть и была маленькой, ту дорогу и поезд, который увез их от голода на Большую землю, она помнит очень хорошо. Сегодня, в День Победы, мы публикуем ее историю.

— В блокадном Ленинграде мы прожили полтора года. Выжили в самую страшную зиму, когда от голода погибли многие. Как? Не знаю — не помню. Потом отец наш был ранен и умер. Только после этого мама согласилась эвакуироваться. Я многое не помню. Дорогу — помню. Когда мы перебрались по Ладожскому озеру, нас посадили в товарный вагон, который отправился на «большую землю» — в Сибирь.

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Ехали до Барнаула целый месяц. Так долго потому, что в первую очередь по всем железнодорожным веткам пропускали поезда, шедшие на фронт: с солдатами, с продуктами, с оружием. Поэтому порой долго приходилось ждать, чтобы путь освободился.

Это сейчас мы в поезд с собой берем продукты. А тогда есть нам было нечего. Но люди знали, что идет поезд из Ленинграда, и как только где остановка, местные жители бежали и несли нам продукты. Вот так мы и выжили.

Немцы бомбили поезд. Знали прекрасно, что он эвакуируют людей и бомбили. Этот был ужасный звук. Его очень тяжело было переносить. Мне тогда было три года, но я его на всю жизнь запомнила. Помню и сейчас.

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В товарном вагоне ехали много людей. Как только бомбежка, все бросались кто куда, чтобы спастись.

Когда все заканчивалось и самолет улетал, нам звучала сирена, чтобы мы бежали по вагонам и поезд шел дальше. Убитых много, умирающих много, раненых — тоже. И вот пассажиры поезда, а это в основном женщины и старики на себе в поезд затаскивали раненных, а тех, убитых, так и оставляли. Вот так мы ехали целый месяц.

В Барнауле нас распределили кого куда. Мы попали в Курьинский район и так там и остались. Здесь у меня появилась новая семья: мама через два года вышла замуж. У того мужчины были два ребенка, и мы, двойняшки, у мамы. А потом всего нас было восемь детей. Всех родители подняли, дали образование. Я институт закончила, учитель математики. Приехала в Новозыряново (село в Заринском районе Алтайского края). И вот теперь уже больше 60 лет здесь.

Нина Николаевна Дорофеева/Фото: Эльвира Успекова, Минприроды Алтайского края

В Заринском районе Нина Николаевна работала учителем, завучем, 20 лет была директором школы. Сейчас ей 83 года. Три года назад она решила больше не работать. Но ее активности завидуют молодые. Несколько дней назад она принимала участие в акции «Сад памяти» в Заринском районе. И вместе с потомками героев Великой Отечественной высаживала молодые сосны в память обо всех погибших в годы войны.