«Понимаю, что был не прав»: избивший инвалида в центре Барнаула мужчина публично извинился

Избивший инвалида в центре Барнаула мужчина публично извинился. Как сообщают «Вести Алтай», сегодня Роман Буторин позвонил в их редакцию и попросил опубликовать своё видеоизвинение.

«Я осознаю свою вину, понимаю что был не прав, и приношу ему свои извинения», — обратился обвиняемый к пострадавшему.

Накануне суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определённых действий. Пока идёт следствие, Буторину нельзя покидать дом в определённое время суток, а также обсуждать со своим ребёнком происшествие.

Новости

Происшествия Мужчину, избившего инвалида в центре Барнаула, задержали и допросили

Напомним, инцидент произошёл вечером 12 ноября. Барнаулец, находясь возле ТЦ «Первомайский», жестоко обращался со своим пятилетним сыном. Увидевший произошедшее 50-летний прохожий решил пресечь происходящее, но в ответ мужчина избил его.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 116 УК РФ («Побои»).