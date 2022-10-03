Популярный певец Shaman выступит в Барнауле
Исполнитель уже сел в автобус и отправился в большой тур по России
3 октября 2022, 17:03, Илья Звягинцев
Известный российский исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, выехал в большой тур по стране. Одним из пунктов пребывания артиста станет Барнаул.
Ранее музыкант опубликовал в социальных сетях видео, на котором он, садясь в автобус, рассказал, что тур начался.
Первым городом на пути певца стал Подольск, концерт в котором прошёл 2 октября, а следующим пунктом назначения является Барнаул.
В столице Алтайского края Shaman выступит 4 октября. Концерт состоится в ДК Моторостроителей в 19:00.
Комментарии
Новости партнеров