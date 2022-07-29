«Порошковое пиво». Барнаульцы алкоголем потушили загоревшуюся машину

В Барнауле на Павловском тракте загорелся автомобиль, который потушили не огнетушителями, а пивом, сообщает «Барнаул 22».

«Останавливались многие и давали свои огнетушители. Но они не работали у многих. Плюс пользоваться никто не умеет. Нашёлся умный человек и дал пиво двухлитровую бутылку. Она потушила возгорание», — рассказал очевидец.

В комментариях к записи отметили с иронией, что пиво, как оказалось, не только вредно, но и полезно.

«Самая российская новость, которую я слышал», — подчеркнули в паблике.

Также пояснили, что огнетушители лишь сбивают пламя, при этом перегретая пластмасса или резина снова воспламеняется, поэтому «нужно охлаждать водой или пивом, желательно из холодильника».

Ранее в Камне-на-Оби мужчина квасом потушил горящую машину.