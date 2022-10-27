Пошел на обгон: автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Барнауле

Автомобиль «Иж» сбил пешехода на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле. Как рассказали в местном ОГИБДД, 52-летний мужчина допустил наезд на 30-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП горожанка получила телесные травмы, госпитализирована в горбольницу № 2. Полиция проводит проверку всех обстоятельств случившегося.

Как рассказал очевидец происшествия в паблике «Инцидент Барнаул», девушка переходила дорогу — одна машина остановилась, а водитель второй решил пойти на обгон.

«Кто-то в толпе сказал, что она беременна. Я когда помогал её поднять врачам на носилки, было похоже, что она и вправду беременна. Она говорила, что ничего не чувствует. Скорая простояла минут 10 на месте с ней и потом поехала», — рассказал свидетель.