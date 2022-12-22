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«Посмотрю новогоднее поздравление президента». Путин рассказал, как будет отмечать Новый год

Глава государства собирается провести праздник в кругу близких

22 декабря 2022, 23:35, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, как будет праздновать Новый год. Во время пресс-подхода он заявил, что проведёт это время в кругу близких.

«Праздновать Новый год буду обычно, в кругу близких, посмотрю новогоднее поздравление президента», — сказал глава государства.

Напомним, что в 2021 году Путин также проводил Новый год с близкими. Новогодние каникулы у него пройдут в частично рабочем режиме. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснял, что глава государства отдохнёт первые несколько дней, но в остальное время будет необходимо работать с документами, заслушивать и читать доклады.

Комментарии 5

  • Съездил бы на передовую, ребят поздравил По новым территориям прогулялся бы с подарками
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Близкие, это ближнее окружение ?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Что то новое, посмотреть самого себя.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • пропади пропадом
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно, у Путина раздвоение личности или старческий маразм? "Посмотрю поздравление президента...". В данном случае уж лучше промолчать, чем говорить такое. Хотя правильно, похвастаться нечем: экономика в упадке, страна под санкциями, многие зарубежные производители качественных и экологичных товаров просто ушли с рынка. Успехи в спецоперации тоже сомнительные. Вот и приходится шутки шутить. Не президент, а клоун всея Руси.
    23 декабря, Гость   Ответить
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