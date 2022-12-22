«Посмотрю новогоднее поздравление президента». Путин рассказал, как будет отмечать Новый год
Глава государства собирается провести праздник в кругу близких
22 декабря 2022, 23:35, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин рассказал, как будет праздновать Новый год. Во время пресс-подхода он заявил, что проведёт это время в кругу близких.
«Праздновать Новый год буду обычно, в кругу близких, посмотрю новогоднее поздравление президента», — сказал глава государства.
Напомним, что в 2021 году Путин также проводил Новый год с близкими. Новогодние каникулы у него пройдут в частично рабочем режиме. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснял, что глава государства отдохнёт первые несколько дней, но в остальное время будет необходимо работать с документами, заслушивать и читать доклады.
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