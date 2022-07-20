Пострадали трое детей и водитель: в ГИБДД рассказали о ДТП с переворотом автобуса в Алтайском крае

В ГИБДД Алтайского края рассказали о ДТП с переворотом автобусе, в котором находились воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва. Инцидент произошел в 16:00 на автодороге К-12 Быканов мост — Солоновка — Солонешное — граница с Республикой Алтай.

Предварительно установлено, что водитель 1970 года рождения за рулем пассажирского автобуса «КАВЗ-4238» не справился с управлением двигаясь со стороны города Барнаула в направлении села Искра и не справился с управлением, допустив съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

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Общество Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Алтайском крае

В автобусе находились 33 ребенка и два сопровождающих, который осуществлял организованную перевозку группы детей по предварительному уведомлению Госавтоинспекции о выезде. В настоящее время автобусом, предоставленным Администрацией Солонешенского района все участники ДТП доставлены в медицинское учреждение для осмотра медиками. Всего пострадали четыре человека — водитель автобуса и три несовершеннолетних пассажира. Ранее сообщалось, что травмы получили четверо детей.