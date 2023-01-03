Потери года. Кого из знаменитостей не стало в 2022 году?

Фото: smotrim.ru

Сергей Пускепалис (1966 — 2022)

Актёр и режиссёр трагически погиб в сентябре в ДТП в Ярославской области. По словам медиков и очевидцев, Сергей погиб на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью. За свою карьеру Пускепалис сыграл в нескольких десятках картин и сериалах: «Хождение по мукам», «Ёлки», «Ледокол» и другие.

Фото: «Кинопоиск»

Елизавета II (1926 — 2022)

Одна из величайших женщин в истории ушла в возрасте 96 лет. 70 из них она провела на британском троне. Последние часы её жизни прошли в замке Балморал в Шотландии.

Фото: «Википедия»

Сидни Пуатье (1927 — 2022)

Один из главных актёров американского кино ушёл из жизни 6 января. С 2012 по 2022 год он являлся старейшим из лауреатов премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Пуатье стал первым темнокожим актёром в истории, получившим «Оскар».

Фото: «Кинопоиск»

Гаспар Улье (1984 — 2022)

Французский актёр погиб в результате несчастного случая. Звёзды фильмов «Это всего лишь конец света» и «Сен-Лоран» не стало в результате травмы, полученной во время катания на лыжах.

Фото: кадр из фильма «Ганнибал: Восхождение»

Евгения Брик (1982 — 2022)

В середине февраля не стало 40-летней актрисы, которая последние годы боролась с раком, но скрывала это от коллег. У Брик осталась дочь Зоя, которую воспитывает известный режиссёр Валерий Тодоровский.

Фото: кадр из сериала «Оттепель»

Уильям Хёрт (1950 — 2022)

Один из самых успешных американских актёров 80-х, который получил «Оскар» за роль в работе «Поцелуй женщины-паука». В последние годы Уильям Хёрт боролся с раком и умер в окружении родных.

Фото: кадр из фильма «Невероятный Халк»

Билл Рассел (1934 — 2022)

Один из самых титулованных спортсменов в истории 11 раз становился чемпионом НБА. Билл Рассел всю карьеру проиграл в «Бостон Селтикс» и шутил, что чемпионских перстней у него больше, чем пальцев рук.

Фото: NBA

Георгий Ярцев (1948 — 2022)

Известный футболист и экс-тренер сборной России скончался 15 июля в результате остановки сердца. За свою карьеру Ярцев играл в различных командах, но сильнее всего проявил себя в московском «Спартаке».

Фото: РЕН-ТВ

Жан-Люк Годар (1930 — 2022)

Главный автор французской «Новой волны». За свою богатую карьеру автор снял десятки фильмов, оказавшие огромное влияние на мировой кинематограф. Последний из них — «Книга образа» — вышел в 2018 году и принимал участие в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля.