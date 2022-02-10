Потребность в рабочей силе в Алтайском крае упала на фоне сохранения числа безработных

Показатель безработицы в Алтайском крае по итогам января остался на прежнем уровне, тогда как на рынке труда произошли заметные колебания — количество открытых вакансий сократилось более чем на 4,5 тысячи. Как сообщает “Банкфакс” со ссылкой на данные управления по труду региона на 1 февраля, отношение уровня безработицы к трудоспособному населению в регионе составляло 1,3% (16 071 человек, из которых 13 850 получают пособие). При этом количество вакансий сократилось на 4662 — до 17 222, а общее число граждан, ищущих работу, осталось почти на том же уровне — 17 391.

В районах Алтайского края общий уровень безработицы вырос на 0,1 п. п. и составил 2,5%. Всего в сельских территориях работу ищут 13 390 человек, тогда как на предприятиях открыто 4422 вакансии.

В разрезе городов региона ситуация остаётся сложной. В Барнауле имеется 7850 открытых вакансий при 1522 соискателях. В Бийске же на 10 рабочих мест приходится четыре человека. Аналогичная ситуация в Новоалтайске, Заринске и ЗАТО Сибирский. В Алейске за одного работника в среднем борются 10 организаций. Относительного этого более здоровая конкуренция наблюдается в Славгороде и Яровом, где коэффициент напряжённости на рынке труда составляет 3,4 и 1,6 соответственно.