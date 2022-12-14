Потрепанный и усталый. Минобороны показало, как выглядит судно «Алтай» после долгого путешествия по морям и океанам

По традиции, которая зародилась на Северном флоте ещё в годы Великой Отечественной войны, капитану за успешное выполнение задач вручили жареного поросёнка

14 декабря 2022, 17:01, ИА Амител

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Спасательное буксирное судно «Алтай» Северного флота вернулось в Североморск в Мурманской области после четырёх месяцев похода через Средиземноморье, Атлантику и Северный Ледовитый океан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Отмечается, что судно прошло более 10 тысяч морских миль. Экипаж, который провёл в море более чем 120 дней, встретили представители военного командования и родственники — некоторые военнослужащие получили ведомственные награды.

По традиции, которая зародилась на Севфлоте ещё в годы Великой Отечественной войны, капитану за успешное выполнение задач вручили жареного поросёнка. Членов экипажа отпустили по домам к своим близким после краткого митинга.