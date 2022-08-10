Пожарные учения проведут в Алтайском крае 11 августа

11 августа в Алтайском крае пройдут ежемесячные пожарно-тактические учения с целью определения уровня подготовки личного состава и проверки слаженности действий подразделений. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

К тренировкам привлекут все виды пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. В ходе отработки вводных пожарные изучат конкретные объекты, их особенности и планировку, будут взаимодействовать с персоналом.

Так, в Барнауле пожарные потушат условное возгорание в аэропорту (АО «Авиапредприятие Алтай»). Помимо этого, учения пройдут в новоалтайском ЖК «Демидов парк», Первомайской СОШ Бийского района и других местах.

«Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (Рубцовск); торговый центр «Лидер» (Заринск); детский санаторий «Белокуриха» им. В. В. Петраковой (Белокуриха); администрация Усть-Калманского района (с. Усть-Калманка Усть-Калманского района); Тюменцевский детский психоневрологический интернат (с. Тюменцево Тюменцевского района); элеватор «Житница Алтая» (г. Славгород); Ниж-Суетская средняя общеобразовательная школа им. А.А. Карпенко (с. Нижняя Суетка Суетского района); Курьинская средняя общеобразовательная школа им. М.Т. Калашникова (с. Курья Курьинского района). Пожарно-спасательный отряд № 12 проведёт учения в Шелаболихинской средней общеобразовательной школе № 1 (с. Шелаболиха Шелаболихинского района)", — перечислили в пресс-службе ведомства.

Жителей просят сохранять спокойствие.