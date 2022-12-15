Правда ли, что в России запретят удалёнку уехавшим из страны?

Законопроект о запрете удалёнки для уехавших из РФ пока ещё не внесён в Госдуму

15 декабря 2022, 16:00, Антон Дегтярев

Самолёт / Фото: amic.ru

В Госдуму до Нового года могут внести законопроект, который ограничит удалённую работу для уехавших из страны россиян. Об этом изданию RTVI сообщил глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. Amic.ru разобрался, кого может затронуть этот запрет.

О чём этот законопроект?

Закон ограничит удалённую работу для тех, кто покинул Россию на фоне спецоперации и мобилизации. Какие именно преграды появятся для уехавших, пока неясно. Как ранее рассказывал «Ведомостям» Андрей Клишас, ограничения могут затронуть сферу переводов денег за рубеж.

Однако закон коснётся не всех сотрудников, пишет издание «Вёрстка».

Кого коснутся ограничения?

Запрет должен затронуть работников «чувствительных для государства» сфер. Это сотрудники госсектора, специалисты по информационной безопасности компаний и некоторых других отраслей, пишет «Вёрстка».

Полностью удалённую работу запретят работникам тех сфер, в которых передаётся секретная и важная для безопасности информация. О том же сообщает «Российская газета».

Андрей Клишас в интервью «Ведомостям» рассказал, что ограничения стоит ввести для работников транспортной безопасности и госсектора.

Когда могут одобрить законопроект?

«Вёрстка» со ссылкой на два источника в парламенте пишет, что законодательную инициативу внесут до завершения осенней сессии, то есть до конца 2022 года.

Точно ли введут запрет?

Пока неясно. Однако вокруг законопроекта уже есть споры. Так, Минцифры РФ не поддержало введение запрета. В Telegram-канал ведомства написали, что запрет может привести к «снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности». В Министерстве цифрового развития указали, что решения о формате работы своих сотрудников должны принимать сами IT-компании.

При этом в ведомстве подчеркнули, что считают «невозможным удалённую работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем» и предложили включить специальные требования в государственные контракты.

5 декабря глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказывал РБК, что ограничения для уехавших россиян «требуют очень тщательного обсуждения с привлечением трёхсторонней комиссии». В её состав, по мнению Ярослава Нилова, должны войти объединения работодателей, профсоюзы и правительство.

Источники «Вёрстки» же утверждают, что инициатива будет «проходной», и Госдума её поддержит.