НОВОСТИОбщество

Правда ли, что в России запретят удалёнку уехавшим из страны?

Законопроект о запрете удалёнки для уехавших из РФ пока ещё не внесён в Госдуму

15 декабря 2022, 16:00, Антон Дегтярев

Самолёт / Фото: amic.ru
Самолёт / Фото: amic.ru

В Госдуму до Нового года могут внести законопроект, который ограничит удалённую работу для уехавших из страны россиян. Об этом изданию RTVI сообщил глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. Amic.ru разобрался, кого может затронуть этот запрет.

О чём этот законопроект?

Закон ограничит удалённую работу для тех, кто покинул Россию на фоне спецоперации и мобилизации. Какие именно преграды появятся для уехавших, пока неясно. Как ранее рассказывал «Ведомостям» Андрей Клишас, ограничения могут затронуть сферу переводов денег за рубеж.

Однако закон коснётся не всех сотрудников, пишет издание «Вёрстка».

Кого коснутся ограничения?

Запрет должен затронуть работников «чувствительных для государства» сфер. Это сотрудники госсектора, специалисты по информационной безопасности компаний и некоторых других отраслей, пишет «Вёрстка».

Полностью удалённую работу запретят работникам тех сфер, в которых передаётся секретная и важная для безопасности информация. О том же сообщает «Российская газета».

Андрей Клишас в интервью «Ведомостям» рассказал, что ограничения стоит ввести для работников транспортной безопасности и госсектора.

Когда могут одобрить законопроект?

«Вёрстка» со ссылкой на два источника в парламенте пишет, что законодательную инициативу внесут до завершения осенней сессии, то есть до конца 2022 года.

Точно ли введут запрет?

Пока неясно. Однако вокруг законопроекта уже есть споры. Так, Минцифры РФ не поддержало введение запрета. В Telegram-канал ведомства написали, что запрет может привести к «снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности». В Министерстве цифрового развития указали, что решения о формате работы своих сотрудников должны принимать сами IT-компании.

При этом в ведомстве подчеркнули, что считают «невозможным удалённую работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем» и предложили включить специальные требования в государственные контракты.

5 декабря глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказывал РБК, что ограничения для уехавших россиян «требуют очень тщательного обсуждения с привлечением трёхсторонней комиссии». В её состав, по мнению Ярослава Нилова, должны войти объединения работодателей, профсоюзы и правительство.

Источники «Вёрстки» же утверждают, что инициатива будет «проходной», и Госдума её поддержит.

Комментарии 21

  • Давно пора было им финансы отрезать!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Категорически против!!! Нам с мужем больше 45 лет, под мобилизацию никак не подходим по мед. показаниям. Традиционно лет с 30 зиму проводим в королевстве Таиланд в своей квартире, работаем удаленно. Все налоги исправно платим и заработные платы. Финансово помогаем СВО РФ. И с какого тогда эти запреты нам? у нас пол-подъезда русские со всей Сибири так зимуют
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, с того что во власти дол-бы
    15 декабря, Гость   Ответить
  • А детёнышей этих климаксов когда начнут призывать в армию ?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Что, провода отрежут? Очередной выпуск газов в лужу...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, думаешь у тебя финансов прибавится, болезный?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • И главное сразу же дырявые водопроводные трубы зарубцуются. Все проблемы от удалёнки. Эвона как!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Да вы что. В высших органах власти "патриоты" мирового глобализма с их двойным и вторым гражданством с размещенным там имуществом и близкими не когда не позволят наказать предателей и изменников Родины. А вдруг им придется самим бежать???Так они все и делают. В первую очередь моделируют не хуже им будет от решения, а не от пользы стране и народу. Если лично им хуже, а Родине и Народу лучше то это НЕЗЯ, а если наоборот то ЗЯ.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • С мужем в Тайланде можно, а работать с гостайной и в областях, в любой мере кассаемых безопасности страны и граждан, только с нашей территории. Обсуждение принципов информационной безопасности на новостном сайте не имеет смысла)
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Проблем-то нет в стране.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Давно пора было им финансы отрезать!---Да нет, сразу на кол их ;)
    15 декабря, Гость   Ответить
  • При любом раскладе непонятна выгода. Как только отрезают удаленку, попадающие под мобилизацию спецы приезжают домой, их мобилизуют и у компаний, на которые они сейчас работают, проблемы. Сейчас они работают, а вернувшись не будут работать. Другой вариант, спецы не возвращаются, а уходят из российских компаний, в иностранные. Ну никак хорошего варианта не получается
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Запрет уже сейчас есть, знаю айтишника, который работал удаленно, уехал и вынужден был уволится, потому что работал с базами данных, с которыми работать из-за границы запрещено
    16 декабря, Гость   Ответить
  • спецы не возвращаются, а уходят из российских компаний, в иностранные-------- поломоями? только не надо заливать, что местные кнопкодавы нарасхват в иностранных конторах и им будут платить чемоданы денег.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • С серьёзными базами даже из дома в Барнео работать нельзя, а только в специальном кабинете, рядом сидит товарищ майор, делает вид, что залипает в смартфоне...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да кому они нужны в иностранных компаниях-то ? Там своих таких криворуких полно. А тем кто работает и зимует в Тае - это ваши личные проблемы, хотите зарабатывать в России, должны и жить в России.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Пусть живут и трудятся там где нужны, нашли проблему. Давно пора обрубить им все финансовые выплаты за рубеж.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • да кому они нужны в иностранных компаниях-то ? - ну не нужны, и прекрасно. Значит, совсем скоро у нас будет все хорошо с айтишниками, они прибегут назад и будут просить взять на работу за МРОТ. Вы, главное, не волнуйтесь так. Все будет хорошо.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • "поломоями? только не надо заливать" --- Гость, если ты по себе судишь, то понятно, почему в такой опе живешь.В России неплохие программисты, и, действительно, нормально устраиваются в иностранные компании на отличную зарплату. У меня лично несколько таких знакомых.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • "Там своих таких криворуких полно" --- Гость, о, еще один криворучка, который по себе всех судит. Не тебе решать, кто и что должен.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Кажись, кто-то начал разжигать социальную вражду? Стравливать между собой группы населения? Интересно, кому это в итоге выгодно?
    18 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров