Правительство не поддержало идею продлить майские праздники в 2022 году

Правительство не поддержало идею о продлении майских праздников, но регионы могут принимать решение о продлении выходных самостоятельно, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Как сообщает РИА Новости, ранее парламентарий предлагал продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней — с 1 по 10 мая.

«Как вы помните, широкий общественный резонанс получила наша инициатива именно в этом году сделать длинными майские праздники. Буквально накануне получили ответ от правительства — в рамках федерального предложения они это не видят, видят, что каждый регион вправе продлевать праздники», — заявил он.

Вице-спикер ГД подчеркнул, что депутаты хотят обратиться к главам регионов с просьбой продлить праздники в тех субъектах, где это актуально, особенно «где важно развитие сельского хозяйства».

Напомним, что выходными на 2022 год объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. «Новые люди» предлагают сделать выходными также 4, 5 и 6 мая.