Предлагаемые зарплаты в Алтайском крае по итогам сентября составили 42 243 рубля — это почти на четверть ниже среднероссийского уровня

В то же время средняя предлагаемая зарплата в стране составляет 54​ 948 рублей

18 октября 2022, 12:37, Никита Черников

Предлагаемые зарплаты в Алтайском крае на 23% ниже, чем по России, сообщили в службе исследований hh.ru.

По данным базы вакансий сервиса за сентябрь 2022 года, средняя предлагаемая зарплата в стране составляет 54​ 948 рублей, в то время как в Алтайском крае — 42 243 рубля. По сравнению с сентябрём 2021 года, средние предлагаемые зарплаты в регионе выросли на 2 898 рублей, а общероссийский показатель увеличился на 2​ 478 рублей.

При этом самые высокие зарплаты по итогам сентября текущего года предлагают в Магаданской области (79​ 719 рублей), Чукотском АО (78​ 950 рублей), Ямало-Ненецком АО (76​ 860 рублей), Москве (76​ 156 рублей) и Сахалинской области (69​ 784 рубля). Алтайский край по этому показателю занимает 75 место.

Руководитель пресс-службы «hh.ru Сибирь» Лилия Эсауленко пояснила, что разница в уровне зарплат зависит как от особенностей экономики того или иного региона, так и от географического фактора и специфики занятости.

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