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Предновогодняя пора: барнаульские улицы сковали 10-балльные пятничные пробки

Заторы есть как в центре, так и в спальной части города

23 декабря 2022, 18:07, ИА Амител

Фото:
Фото: "Яндекс.Пробки"

Пробки 10 баллов сковали барнаульские улицы вечером 23 декабря. Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас заторы наблюдаются и в центре города, и в Индустриальном районе, и на объездной дороге.

Движение затруднено на проспекте Строителей, Ленина, Красноармейском, Социалистическом и Комсомольском, а также на прилегающих улицах. В частности, Челюскинцев стоит от Партизанской, а Молодёжная — почти по всей своей длине.

Серьёзные заторы также образовались на шоссе Ленточный бор — начиная от заправки «Роснефть». В Индустриальном районе — пробки на Попова, Павловском тракте, Власихинской, Взлётной и Балтийской. Также заторы есть на проспекте Космонавтов и Малахова.

Комментарии 7

  • Эта "предновогодняя пора" благодоря франку и данилину будет два года длиться
    23 декабря, Гость   Ответить
  • "А кто это сделал?" О_О
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Пробки будут длиться до тех пор, пока из-за некомфортной городской среды не уедут из города навсегда тысяч 300. В Рубцовске нет пробок? Вот и в Барнауле не будет. Непрофессионализм управленцев убивает город. Прерывать важнейшую транспортную артерию, не подготовив альтернативы - это фиаско. Что мешало сначала построить новый мост рядом? Ну был бы Ленинские слегка с изгибом, что в этом страшного? И стройте неспеша хоть три года.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, всё верно.жить и работать в нашем городе-нневозможно.130снегоуборорочных машин на дорогах. а нужны-тысячи! в новосибирске-работают1500 машин.организуйте население для расчисчистки снега.как в москве.дайте инвентарь.организаторов нет.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость,
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость,
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость,
    24 декабря, Гость   Ответить
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