Предновогодняя суета: Барнаул сковали вечерние 10-балльные пробки

Стоят практически все основные улицы краевой столицы

26 декабря 2022, 18:37, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

26 декабря началась последняя предновогодняя неделя. Вечером 26 декабря часть жителей Барнаула спешит домой, а другая часть — в магазины, из-за чего в городе образовались огромные пробки.

Согласно оценке сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация оценивается в 10 баллов из 10. Стоит центр краевой столицы (проспект Строителей, Красноармейский, Ленина, Социалистический, улица Молодежная, переулок Ядринцева), объездной путь через улицу Кутузова и шоссе Ленточный бор, а также улицы спальной части города — Малахова, Балтийская, Власихинская, Попова.