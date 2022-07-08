Предприимчивая жительница Барнаула высадила картошку напротив многоэтажки

Предприимчивая жительница Барнаула высадила картошку на месте, предназначенном для газона. Импровизированный огород появился у дома № 13 по улице Германа Титова.

По словам местных жителей, картофель высадила продавец с базара, расположенного неподалёку. Женщину возмущала грязь, которая разносилась вокруг, а также то, что за пустующей землёй никто не ухаживал. Горожанка решила, что это место отлично подходит для огорода.

Единственное, что смущает местных, — отсутствие тяпок, для того чтобы ухаживать за посадками.