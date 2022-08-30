Преподаватели назвали конверт с деньгами самым желанным подарком на 1 сентября

На День знаний самый лучший подарок — конверт с наличностью, рассказала «Известиям» замруководителя методического отдела Домашней школы «ИнтернетУрок» Лада Коновалова.

Эксперт провела опрос среди учителей и получила перечень хороших и плохих подарков. Например, преподаватели не хотят получить алкоголь, чай, кофе, сладости и сертификаты в магазины косметики. Можно подарить продуктовый набор, но только в случае, если точно знаете предпочтения учителя.

«Так что же дарить в итоге? Цветы? И с ними бывают осечки, поскольку через пару дней приходится выносить большое количество увядших букетов на мусорку. Основным предпочтением остаётся конверт с наличностью. Деньги всегда можно вложить в то, что по душе человеку», — указала Коновалова.

Учитель биологии Домашней школы «ИнтернетУрок» Виктория Давлетбаева подсказала ещё один вариант: можно выбирать специализированные подарки, например, минералы — для географа, гербарий — для биолога и так далее. Но стоит помнить, что стоимость подарка не должна превышать 3 тыс. рублей.