«Прибыль положу в карман». Губернатор Томенко оспорил выводы аграриев о сокращении господдержки

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не согласен с мнением отдельных аграриев о недостаточном уровне господдержки. По словам главы региона, за последние годы большинство сельхозтоваропроизводителей сумели кратно увеличить свою прибыль. Такую точку зрения Томенко высказал на заседании краевого правительства, прошедшего 9 ноября.

Начало дискуссии положил глава Поспелихинского района Игорь Башмаков. Он на протяжении почти 40 минут рассказывал о социально-экономическом развитии муниципалитета. В частности Башмаков, докладывая о сельском хозяйстве, отметил снижение поголовья в животноводстве. Глава района в числе причин назвал низкую рентабельность животноводства, а также сокращение господдержки по данному направлению. Например, по племенному животноводству, по словам Игоря Башмакова, объём средств сократился с 26 млн рублей до 5 млн рублей в год.

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С такими выводами не согласился губернатор Виктор Томенко. «Выручка, объём отгруженной продукции в сельском хозяйстве растут скачкообразными темпами. Цены меняются, урожайность неплохая, прибыльность предприятий растёт. Но вопрос „давай господдержку“ тоже ставится. И это противоречие», — считает глава региона.

Он привел пример, когда прибыль у предприятия увеличилась с 300 млн до 1,3 млрд рублей и всё равно оно требует господдержку. «То есть логика: прибыль я положу в карман, а на этот вид деятельности дай поддержку», — резюмировал Томенко.

По словам губернатора, объём продукции сельского хозяйства в крае несколько лет назад составлял 120-130 млрд рублей год. В 2021 году эта цифра выросла уже до 240 млрд. Господдержка при этом составляет всего 4 млрд. «Что такое 4 млрд из 240 млрд? Может, её вообще не давать? Где эти 4 млрд ходят-бродят? Они не заметны. Но у нас они превращаются в притчу во языцех», — объяснил существующий расклад Томенко.

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Глава региона добавил, что его не следует считать «адептом отмены поддержки сельхозтоваропроизводителей», и предложил подумать над тем, как именно оказывать поддержку — всем или только конкретным отраслям. «Пока тем, что мы говорим, сеем некоторое противоречие: если у вас всё так хорошо, зачем господдержка», — задал риторический вопрос губернатор.