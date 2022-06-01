«Пригрозить, помахать кулаком». Автоинструктор прокомментировал ДТП в Барнауле, где едва не сбили детей

13 мая 2022 года на улице Солнечная Поляна в Барнауле произошло ДТП — водитель Suzuki врезался в гараж, уходя от столкновения с детьми, которые выбежали на дорогу в неположенном месте. Детей, судя по записи видеорегистратора, водитель не увидел заранее: пешеходы выскочили под колёса Suzuki из-за грузовика, едущего по встречной полосе. В паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» поделились кадрами этой аварии.

Но есть в этом ДТП и третий важный участник — автомобилист, который притормозил и пропустил детей, намеревающихся перебежать дорогу. Кто виноват в этой ситуации? Как её можно было избежать? И главное — как не допустить похожего ДТП? Частный автоинструктор Сергей Волобуев разобрал для amic.ru этот инцидент с точки зрения правил дорожного движения и рассказал, как можно было предотвратить такой исход событий.

По словам нашего эксперта, сразу несколько факторов повлияли на возникновение этого дорожно-транспортного происшествия. Во-первых, игровая детская площадка находится в непосредственной близости от проезжей части. Во-вторых, дети должны были переходить дорогу на ближайшем перекрёстке. В-третьих, водитель Suzuki должен был соблюдать такую скорость движения, чтобы успеть экстренно затормозить. Есть в ДТП и «заслуга» водителя, на чей регистратор и попало происшествие.

«Водитель с регистратором сделал то, что называется „медвежьей услугой“, и хорошо, что всё закончилось вот так. Не надо ни в коем случае было пропускать детей. Надо было чуть-чуть подъехать, перегородить им дорогу аккуратненько, посигналить, пригрозить, помахать им кулаком, пальцем, но ни в коем случае не давать им переходить дорогу, тем более когда обзор был ограничен», — подытоживает Сергей.

Но виновным в ДТП, скорее всего, по словам автоинструктора, посчитают водителя, который разбил свой автомобиль. По пункту 10.1 ПДД он должен был ехать с такой скоростью, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения.