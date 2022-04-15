Приложение Альфа-Банка удалили из AppStore

Приложение Альфа-Банка было удалено из магазинов App Store из-за антироссийских санкций со стороны Запада. При этом в Google Play приложение для жителей России всё ещё доступно.

Жители России столкнулись с невозможностью загрузить на свои устройства «Альфа-Банк» 15 апреля. При вводе названия сервиса в поисковой строке на платформе приложение не отображается, как это было прежде.

Банк сообщил, что уже установленные приложения продолжат работать. Но установить сервис заново на iOS не получится. Компания рекомендовала пользоваться интернет-версией, которая работает как на компьютере, так и на телефоне. Пользователи могут выполнять с помощью него те же операции, что и в приложении, добавили в банке.

Напомним, что в начале апреля 2022 года Альфа-Банк и Сбер попали под блокирующие санкции США. Активы банков в американской юрисдикции будут заморожены, также им запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.