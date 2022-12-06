Приватизировали на 463 млн рублей: в Алтайском крае перевыполнили план по доходам от продажи госимущества

Алтайский край в 2022 году выручил от продажи принадлежащего ему госимущества почти 463 млн рублей. Как рассказал глава управления имущественных отношений региона Александр Теплов в ходе интернет-форума во вторник, 6 декабря, план удалось перевыполнить в четыре раза — изначально доходы от приватизации на 2022 год должны были составить всего 112 млн рублей.

«В 2022 году средства от реализации государственного имущества Алтайского края составили 462,95 млн рублей, в том числе 460,05 млн рублей — от реализации 25% акций АО „Бийское“, 2,9 млн рублей — от реализации иного недвижимого имущества», — подчеркнул Теплов.

Глава управления добавил, что программа приватизации продолжится и в 2023 году. Продаже будут подлежать акции АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» (ТПК) — его будут реализовывать посредством публичного предложения в январе 2023 года.

Вместе с тем уже объявлены торги по Славгородской, Новоалтайской, Каменской, Змеиногорской и Алейской типографиям. Также в ближайшее время будут объявлены торги по АО «Благовещенская типография» и АО «Рубцовская типография».

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Общество Четверть акций «Бийского» ушла с молотка за рекордные 460 млн рублей

Напомним, что Крайимущество в июле объявило аукцион по продаже 125 447 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Бийское». Начальная цена лота составляла 119,5 млн рублей. Агрофирма «Урожай» увеличила это предложение в итоге на 340 млн рублей, или в четыре раза.

Сам процесс приватизации «Бийского», по некоторым данным, планировали запустить после того как АКГУП стало акционерным обществом. Преобразование в новую организационно-правовую форму произошло летом 2021 года. При этом в качестве унитарного предприятия «Бийское» просуществовало всего девять лет — с 2012-го. Судя по данным открытых источников, уставный капитал организации после появления АО разом вырос с 10 млн рублей до 501,8 млн. Гендиректором «Бийского» остался Андрей Копылов.