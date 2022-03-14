Летать не вредно. Каким будет новый аэропорт Барнаула, который построят в 2026 году
Модернизация аэрокомплекса обойдётся компании «Новапорт» минимум в 5 миллиардов рублей
Холдинг «Новапорт» официально получил контрольный пакет акций над компанией аэропорта Барнаула АО «Авиапредприятие «Алтай». Теперь холдинг планирует модернизировать барнаульский аэропорт, построив современный терминал площадью около 8,5 тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в районе 5 миллиардов рублей. Сумма ещё не окончательная и может поменяться из-за курса доллара. Завершить реконструкцию аэрокомплекса планируют в 2026 году. Об этом стало известно в ходе подписания губернатором Алтайского края Виктором Томенко и гендиректором компании «Новапорт» Сергеем Рудаковым инвестиционного соглашения.
Каким будет новый терминал?
Согласно планам нового совладельца аэропорта, терминал построят практически с нуля: с телетрапами, современными зонами ожидания и автоматической регистрацией. По словам Сергея Рудакова, воздушные ворота Алтая не будут уступать в комфорте аналогичным терминалам в других городах России, которые находятся в собственности «Новапорта». Нынешний аэровокзал тоже сохранят — в будущем его планируют использовать для международных рейсов. Если позволит геополитическая обстановка в мире.
Сергей Рудаков отметил, что подписание инвестиционного соглашения проходит в тяжёлые для российской авиации времена. Самолёты отечественных авиаперевозчиков практически не летают за рубеж. Поэтому, уверен директор «Новапорта», на фоне санкций необходимо развивать внутренний рынок авиаперевозок. Тем более в настоящее время пассажиропоток барнаульского аэропорта почти вышел на допандемийный уровень, и на Алтай готовы лететь туристы со всей страны.
«Пандемия позволила перестроить поток, развив внутренний рынок. Самое главное, решить проблему с самолётами. Ни Праги, ни Мюнхена мы с вами больше не увидим, поэтому важно развивать внутренний рынок. Нам надо обслуживать в Барнауле 500 тысяч российских пассажиров в год. Всё для этого у нас есть. Не может такая большая страна, как Россия, остаться без авиации. В пандемию пассажиропоток падал на 95%. Как-то пережили этот этап. Так будет и сейчас», — сказал Сергей Рудаков.
Одна из главных проблем, с которой может столкнуться инвестор, — это возросшие цены на строительные материалы. Поэтому в соглашении между «Новапортом» и правительством Алтайского края не прописана конкретная сумма, которая будет вложена в новый терминал. По предварительным подсчётам, строительство обойдётся минимум в 5 миллиардов рублей, хотя ещё два года назад «Новапорт» рассчитывал вложить в работы только 3 миллиарда. Сергей Рудаков сообщил, что в среднем один квадратный метр нового авиакомплекса обойдётся в 450 тысяч рублей. Часть средств на реализацию проекта холдинг планирует привлечь с помощью займов. Поскольку барнаульский аэропорт, скорее всего, попадёт в перечень системообразующих предприятий России, то банки будут обязаны выдавать холдингу кредиты на работы под 10% годовых.
«Мы крупный холдинг, который управляет аэропортами в регионах. В последнее время произошло много событий. Любое событие имеет свойство опускаться до своего дна, но потом ситуация всегда улучшается. Я даю гарантии личные под каждым пунктом инвестиционного соглашения. Это наши обязательства. Есть вещи, которые подсказывают нам, что построить новый терминал будет несложно. Если не будет возможности летать нашим самолётам в Европу, то это не самое главное для нашего проекта. Мы всегда в Барнауле принимали российских пассажиров. Проблем не видим», — заявил Сергей Рудаков.
"Хорошая история". Губернатор Томенко рассказал о планах реконструкции аэропорта Барнаула
Когда начнётся строительство терминала?
Реконструкция аэропорта пройдёт в два этапа. Около двух лет понадобится на подготовку проектно-сметной документации и прохождение государственных экспертиз. Проект будут разрабатывать с учётом санкций, чтобы минимально использовать зарубежное оборудование и строительные материалы. Непосредственно строительство нового терминала должно начаться в 2024 году и продлиться около двух лет.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания инвестпроекта сообщил, что через четыре года Барнаул получит современный аэропорт, который уже давно был нужен жителям и гостям региона.
«Это — базовый документ, но будет ещё ряд соглашений и договоров. Главное, что мы верны нашим договорённостям и планам», — подчеркнул Томенко.
Обновят ли взлётно-посадочную полосу?
Параллельно строительству нового терминала планируется провести реконструкцию взлётно-посадочной полосы. Она находится в федеральной собственности и давно нуждается в ремонте. В 2021 году во время визита на Алтай премьер-министр страны Михаил Мишустин распорядился выделить около 10 миллиардов рублей на строительство новой взлётно-посадочной полосы. Сейчас из-за роста цен на стройматериалы сумма может увеличиться, отметил губернатор Виктор Томенко. Работы по возведению ВПП начнутся в 2025 году и продлятся около двух лет. Чтобы не останавливать работу аэропорта на этот срок, принято решение строить новую полосу рядом с существующей. Чтобы не ждать 2025 года, компания «Новапорт» вложит около 700 миллионов рублей на подготовку проектно-сметной документации будущей ВПП.
Кто будет управлять барнаульским аэропортом?
Несмотря на то, что холдинг «Новапорт» получил контрольный пакет акций над компанией аэропорта Барнаула АО «Авиапредприятие «Алтай», никаких кардинальных изменений в работе аэровокзала не произойдёт. Как пояснил Сергей Рудаков, сейчас АО «Авиапредприятием «Алтай» управляет эффективная команда менеджеров, которые продолжат заниматься своей работой и в будущем.
«Я хорошо знаю команду аэропорта Барнаула. Люди добросовестно относятся к своему труду, аэровокзал находится в чистом состоянии», — отметил Рудаков.
Чем известна компания «Новапорт»?
«Новапорт» — российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерове, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и Ставрополе. Холдинг принадлежит группе AEON Corporation бизнесмена Романа Троценко и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан).