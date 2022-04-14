Продажу алкоголя в Барнауле традиционно запретят на 9 мая
Магазины города не смогут продавать горячительные напитки с 9 утра до 21:00
14 апреля 2022, 09:40, Илья Звягинцев
В Барнауле на 9 мая традиционно запретят продажу алкогольных напитков. Информация об этом опубликована на сайте мэрии.
В постановлении городской администрации указано, что продажа алкоголя в торговых точках будет запрещена с 9 часов утра до 21:00. Это решение принято для обеспечения безопасности во время проведения мероприятий к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Администрациям районов, а также комитету по развитию предпринимательства необходимо донести информацию о запрете на реализацию алкогольных напитков до предпринимателей.
Отметим, что «сухой закон» в Барнауле нередко вводится на время проведения массовых мероприятий.
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