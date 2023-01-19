Во всех алтайских школах теперь есть видеонаблюдение и Wi-Fi

В регионе реализовали ещё один этап федерального проекта по формированию цифровой инфраструктуры — на этот раз в общеобразовательных учреждениях

19 января 2023, 16:49, ИА Амител

Фото: amic.ru

"Ростелеком" завершил работы по проекту "Цифровая образовательная среда", которые вёл по заказу Министерства цифрового развития Алтайского края. За два года компания установила системы видеонаблюдения и организовала точки доступа Wi-Fi в 1026 школьных зданиях региона.

"Мы организовали системы видеонаблюдения и зоны беспроводного интернета, которые будут действовать во всех школах нашего региона. Эти услуги призваны повысить безопасность алтайских школьников, доступность интернета, помочь сделать учебный процесс более качественным, продуктивным, а пребывание в школе – удобным и комфортным", – рассказал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Работы проходили в несколько этапов. С июня по октябрь 2021 года "Ростелеком" обследовал школьные помещения: провёл радиопланирование для создания уверенного покрытия сети Wi-Fi и спроектировал схему размещения камер наблюдения. После этого компания приступила к строительно-монтажным работам. В 2021 году "Ростелеком" организовал беспроводной интернет и видеонаблюдение в 206 школьных зданиях, в 2022 году – в 820 зданиях.

Фото: "Ростелеком"

"В 2022 году российская экономика переориентировалась на отечественное оборудование и ПО, из-за высокого спроса на которые образовался дефицит. Мы нашли альтернативных производителей, которые оперативно организовали поставки. В результате комплектующие и ПО поступили в регион, но для монтажа и пусконаладочных работ пришлось максимально ускориться. Несмотря на это, с задачей мы справились и завершили проект в середине декабря", – отметила заместитель директора, директор по корпоративному и государственному сегментам Алтайского филиала "Ростелекома" Ольга Курылева.

Директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк подчеркнул, что проект по цифровизации алтайских школ очень важен не только для региона, но и для самой компании.

"Мы проделали самую большую работу по количеству подключённых школьных объектов по сравнению с другими регионами. В решении задачи участвовали все структурные подразделения Алтайского филиала компании. В Сибири закончили проект в числе первых. Хочу выразить отдельную благодарность руководителям учебных заведений за то, что они вместе с нами включились в процесс, проявили высокую ответственность и заинтересованность", – подытожил Сергей Лавренюк.ПАО "Ростелеком"

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