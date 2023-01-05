Проезд в транспорте для российских школьников зимой могут сделать бесплатным

С такой инициативой выступили депутаты Госдумы

05 января 2023, 22:07, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Российским школьникам могут разрешить ездить в общественном транспорте бесплатно каждую зиму. С таким предложением к министру транспорта страны Виталию Савельеву обратился депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся средних общеобразовательных школ в зимний период, когда невозможность использования общественного транспорта может привести к угрозе для здоровья и жизни ребенка», — цитирует издание обращение Власова.

В своём письме депутат напомнил, что ещё весной 2021 года начал действовать закон, который запрещает высаживать из транспорта детей до 16 лет, даже если у них нет денег на билет. Тем не менее новости о том, что водители и кондукторы не соблюдают этот запрет, появляются регулярно, подчёркивает Власов.

По его мнению, бесплатный проезд для детей школьного возраста решил бы проблему и помог бы избежать множества конфликтных, неприятных и очень опасных ситуаций.

Ну а пока это лишь инициатива, напоминаем, что с 1 января в Алтайском крае проезд в общественном транспорте подорожал на 2 рубля. Теперь за билет придётся отдать 30 рублей, а не 28, как было раньше.