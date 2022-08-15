«Происхождение человека». Томенко посетил Денисову пещеру и обсудил развитие туркомплекса на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил площадку природно-археологического памятника «Денисова пещера», где обсудил задачи комплексного развития инфраструктуры, сообщает правительство региона.

Томенко подчеркнул, что на территории вокруг Денисовой пещеры может появиться рекреационный комплекс.

«Этот вопрос мы постараемся лучше систематизировать и, возможно, превратить эту работу в одну из наших государственных программ. Либо включить объект в существующие программы по развитию туризма, краеведения, которое, как видно, выходит далеко за рамки просто жизни в крае, а, наверное, касается истории человечества, происхождения человека и всего, что с этим связано», — пояснил глава региона.

Виктор Томенко на территории Денисовой пещеры / Фото: altairegion22.ru / Антон Червяков

Научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Анатолий Деревянко отметил, что денисовцы внесли огромный вклад в формирование человека современного типа.

«Кто же такие эти денисовцы? Чем удивительна Денисова пещера? Удивительна тем, что в ней не только великолепно сохраняются находки из органических веществ, то есть кости животных, изделия из кости и так далее, но и экзогенный материал, то есть материал для генетических исследований. Мы можем с полным основанием сказать, что ни в одном археологическом объекте мира, относящемся к хронологическому интервалу 50-40 тысяч лет назад, нет такого количества украшений, произведений не утилитарных», — указал академик.

Также Томенко поздравил археологов с профессиональным праздником, который отмечают в России 15 августа.