Прокуратура заставила мэрию Бийска заняться проблемой бродячих собак

Прокуратура обязала мэрию Бийска заняться проблемой бродячих собак на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В последнее время число обращений горожан по поводу бездомных животных увеличилось, вследствие чего прокуратура организовала проверку. Во время работы ведомство выявило нарушения.

Оказалось, что у мэрии Бийска не было контракта с организацией, которая должна заниматься отловом, содержанием и возвратом бездомных животных.

Городскую администрацию обязали заключить соглашение по выполнению услуг с АНО “ОЗЖ “Преданность”. Также отмечается, что руководителя МКУ “Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства администрации г. Бийска” привлекли к ответственности.

Ранее жители Барнаула пожаловались на бродячих собак, которые терроризируют прохожих у ТЦ “Пионер“.