Путин анонсировал увеличение пособия для беременных

Глава государства также поручил правительству подготовить пакет мер по повышению рождаемости и увеличению продолжительности жизни

15 декабря 2022, 21:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, что размер пособия для беременных будет увеличен. Как сообщает РИА Новости, он составит от половины до полной величины одного прожиточного минимума.

Глава государства также поручил правительству подготовить пакет мер по повышению рождаемости и увеличению продолжительности жизни. Отдельно Путин заявил о необходимости продолжать наращивать минимальный размер оплаты труда темпами выше инфляции, а также добиваться дальнейшего роста средних зарплат.

«Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами», — сказал он.

Напомним, что ранее Путин рассказал, что сокращение ВВП по итогам 2022 года окажется меньше предыдущих прогнозов и составит лишь 2,5%. Кроме того, доходы людей с минимальными заработками выросли на 27,8%, а сам уровень бедности в ноябре упал до 10,5%.