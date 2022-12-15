НОВОСТИОбщество

Путин анонсировал увеличение пособия для беременных

Глава государства также поручил правительству подготовить пакет мер по повышению рождаемости и увеличению продолжительности жизни

15 декабря 2022, 21:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, что размер пособия для беременных будет увеличен. Как сообщает РИА Новости, он составит от половины до полной величины одного прожиточного минимума.

Глава государства также поручил правительству подготовить пакет мер по повышению рождаемости и увеличению продолжительности жизни. Отдельно Путин заявил о необходимости продолжать наращивать минимальный размер оплаты труда темпами выше инфляции, а также добиваться дальнейшего роста средних зарплат.

«Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами», — сказал он.

Напомним, что ранее Путин рассказал, что сокращение ВВП по итогам 2022 года окажется меньше предыдущих прогнозов и составит лишь 2,5%. Кроме того, доходы людей с минимальными заработками выросли на 27,8%, а сам уровень бедности в ноябре упал до 10,5%.

Комментарии 44

  • Как говаривал "Маршал Победы" - бабы новых нарожают
    15 декабря, Гость   Ответить
  • «Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами», — сказал он. ---- Путин у власти, в стране больше половины трудящихся едва сводит концы с концами, кому он это говорит, это результат его действий.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • точно среди тех,кто трудится? он не ошибся?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, первое = политика искусство возможного. Если бы было всё так просто Путин бы давно построил социализм или по крайней мере вернул Центробанк под контроль государства российского. Второе, "в стране больше половины трудящихся едва сводит концы с концами" - думаю так было в 90х, сейчас судя по кол-ву автомобилей и коттеджей на душу населения в любом городе это не совсем так. Скорей всего треть трудящихся живёт скромно от зарплаты до зарплаты, и это зафиксировано статистикой. Так что всё в этом мире относительно.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • как они не могут понять - что и средние зарплаты по стране - это все равно мизер по сравнению с ценами на все ....
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А что, у нас еще есть беременные? У меня жк рядом, раньше без конца встречались, а с лета что-то не особо вижу. На сколько там у нас рождаемость просела до сентября? На 6.5%? Ну так дальше еще красивее будет - до сентября рожали те, кто успел забеременеть до известных событий. Наверное, дальше у нас данные о рождаемости засекретят)
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Да у всех всё хорошо, кроме пенсионеров
    16 декабря, Гость   Ответить
  • всё хорошо - прекрасная маркиза (с)
    16 декабря, Гость   Ответить
  • отменить нужно предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Какая поганая здесь аудитория... Новость про то, что размер пособия для беременных будет увеличен. Но тут уже наплели и про пенсов, и про засекречивание статистики по беременным (якобы). Кстати, как вы себе представляете засекречивание цифр рождаемости? Одно гнилье здесь ноет...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Кстати, как вы себе представляете засекречивание цифр рождаемости? - легко) Не будут публиковать статистические данные, и все. Насколько помню, Лукашенко так и сделал уже. Или вы думаете, что нашим депутатам принять такой закон сложно? Вы по сторонам-то оглянитесь.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Какая поганая здесь аудитория... - опять народишко не тот, ну надо же.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • опять народишко не тот, **** Так ты, и еще с десяток соплежуев на этом сайте не есть народ. Вы - отщепенцы. Вам всегда всё плохо. Сами из себя ничего не представляют, но ноют как герои труда.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Не будут публиковать статистические данные, и все. ****** Истинно тебе говорю: налетит комета на земную ось (с)
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, не надо своим нытьём примазываться к большинству. Думать что все вокруг такие же как ты и думают так же - удел недалёких людей. Поэтому не весь народишко, а малая часть народишка не та, но она самая писклявая, поэтому кажется что их много. Но это данность и это нормально, всегда есть и будут пессимисты и вечно недовольные.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • не есть народ - а огласите весь список "не народа", пожалуйста. Что-то мне подсказывает, что тот список будет длинным, и попадет в него по той или иной причине половина населения РФ. Особенно если учесть, что для разных людей "не народ" - это разные группы, зачастую непересекающиеся) Будет как в той известной песне известного иноагента "друзьям раздайте по ружью, и дураки переведутся".
    16 декабря, Гость   Ответить
  • не надо своим нытьём - а это не я ною, это госпожа попадья (очередная) на очередном сборище озвучила такую статистику. Вы что считаете нытьем? Цифры? Так через полгодика поглядим на них, и посмотрим, кто был прав.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Цифры? Так через полгодика поглядим на них, и посмотрим, кто был прав. ***** Откуда эти цифры? Кто их назвал?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Что-то мне подсказывает, что тот список будет длинным, **** Нет, не будет длинным. Судя по этому же сайту вас десяток со всего АК. Вас - мизер. Как и выходивших на якобы митинги. Как и навальнят. Вас единицы. Нормальных - большинство.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Откуда эти цифры? Кто их назвал? - вы читать умеете? Госпожа Львова-Белова. Вам неизвестно, кто это такая?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Нет, не будет длинным - о, а давайте поиграем в игру. Я вам напишу список, а вы вычеркнете те пункты, с которыми не согласны. Итак, список ненормальных : 1) уехавшие от СВО 2) ЛГБТ 3) феминистки 4) иноагенты 5) чайлдфри 6) чиновники 7) молодежь, любящая все Западное 8) часть здешних комментаторов 9) сторонники Навального 10) противники СВО 11) работающие по удаленке, которые уехали до СВО, 11) прививочники, 12) бабы. Думаю, что список можно продолжать, но вы начните с этого. Да, там могут быть пересекающиеся множества, но это не точно)
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Ты умный? Мы и есть герои труда, отмолотили по 40 лет и получили пенсию, которой только коммунальные оплатить. А вы молодые можете и заработать, так больше всех ноете - то вам бесплатная еда в школах не вкусная, то за д/сад непомерная плата в 1500т.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Нормальных - большинство.*** А нормальные это кто??? Блаженные патриоты, которых всегда всё устраивает? Лапша на ушах, минималка за работу, отсутствие медицины и т.д..... Это вот эти нормальные по-вашему???
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Госпожа Львова-Белова. Вам неизвестно, кто это такая? ******* В сабже про эту "госпожу" нет ни слова. Я должен угадывать траекторию вашего бессознательного?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Я должен угадывать траекторию вашего бессознательного? - ну так это говорит о том, что вы совершенно не в теме, и не в курсе того, что два раза у нас должность занимали попадьи. Одна - сторонница телегонии. Но в спор вы кидаетесь. Может, сначала мат. часть подучить? Заодно и с циферками ознакомитесь, и инициативами проникнетесь. А потом поспорим - так сказать, на новом уровне.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • о, а давайте поиграем в игру. **** Нет, мы не станем играть с вами в игры. Ваши "игры" обычно заканчиваются приговорами и вашими обидами "а нас-то за что?".
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А нормальные это кто??? """""""" А нормальные - это те, кто в условиях войны не гадит своей стране. Это те, кто созидательно трудятся, и платят налоги. Это не предающие свою страну и своё государство. Вот они - нормальные. Остальные - нет.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • так сказать, на новом уровне. **** Не льстите себе, ваш уровень - ниже плинтуса. Называть человека попадьёй - это не уровень воспитанного человека.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Лапша на ушах, минималка за работу, отсутствие медицины ****** У меня с ушами всё в порядке, на них ничего не висит, я вообще довольно тщательно слежу за своей внешностью. На свой заработок не жалуюсь, это не минималка) И медицинские услуги, в случае необходимости, я всегда получаю. Это, видимо, у вас со всем вышеперечисленным проблемы)
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Не льстите себе, ваш уровень - ниже плинтуса. - ну то есть против циферок у вас уже возражений нет?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • кто в условиях войны *** У нас нет войны, а есть СВО.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Нет, мы не станем играть с вами в игры. - что, больше десятка "ненормальных" получилось? Сочувствую. Тогда заканчиваем, но у меня для вас еще новость - не думайте, что если сейчас вы не подходите под критерий "ненормальности" и не входите в число тех, кого можно безнаказанно травить, то этого не случится никогда. История вам в помощь.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • ну то есть против циферок у вас уже возражений нет? **** Я эти "циферки" с вами обсуждать не намерен, не читаю это целесообразным. Достаточно того, что вы налегке делаете предположения типа "....Не будут публиковать статистические данные...".
    16 декабря, Гость   Ответить
  • У нас нет войны, а есть СВО. **** Хорошо. Замените в моём посте одно другим. Смысл не поменялся.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • "Ваши "игры" обычно заканчиваются приговорами " "кто в условиях войны" - ну так вот вам готовый приговор. И, заметьте, отнюдь не мой.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Вас единицы. ////////////////////// пока что в этом чате единица именно вы. Вывод после просмотра комментов.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • "Ваши "игры" обычно заканчиваются приговорами" - "кто в условиях войны" - я просто оставлю это здесь.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Вывод после просмотра комментов. **** Так я и говорю, что в жизни такие как вы не отсвечиваете, вы здесь смелые в роли анонимных комментаторов. И вас максимум десяток. Нормальные люди не утруждают себя писать здесь о своей нормальности, а я свой комментарий оставил, только для того, чтобы вам же продемонстрировать вашу же убогость и примитивность мышления. Возьми органы правопорядка хоть одного здесь за опу за оставленный мерзкий комментарий, так вы сразу же заткнетесь и прикинетесь ветошью...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Я эти "циферки" с вами обсуждать не намерен, не читаю это целесообразным - даже не сомневаюсь в этом.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Развели срач на пустом месте. Вот кому делать-то в рабочее время нечего.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • что в жизни такие как вы не отсвечиваете - удивительно, правда?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • даже не сомневаюсь в этом. **** А почему вы должны были сомневаться? Я же вам русским по белому написал. Вы же понимаете смысл печатного текста?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • это те, кто в условиях войны не гадит своей стране. ----- Ну вот и не гадь.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Это примитивная пиаркомпания по восстановлению своего рейтинга среди особенно падкой на это категории граждан женщин особенно беременных. Давно уже эксперты и ученные и просто думающие граждане ему советуют предлагают требуют для повышения рождаемости на каждого ребенка платить ежемесячное пособие 25 000рублей до 18лет, пенсия матери. Нет, в угоду неолиберально глобалисткому шоблу, нагло игнорируя требования народа и в то же время пресмыкаясь перед мировым глобализмом.
    16 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров