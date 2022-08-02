Путин и Шойгу поздравили десантников с Днём ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днём ВДВ, отметив их решительность во время спецоперации. Поздравление опубликовали на сайте Минобороны.

«Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество. И, конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции», — сказано в обращении.

Также поздравление десантникам направил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он отметил, что десантники действуют смело, оперативно и грамотно.