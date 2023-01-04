Путин и Шойгу рассказали, что надёжно защитит Россию и преодолеет любую ПВО и ПРО

На боевую службу вышел фрегат, способный наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше

04 января 2023, 18:36, ИА Амител

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу приняли участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон», которым оснащён фрегат, не имеет аналогов в мире.

«Уверен, такое мощное вооружение позволит надёжно защитить Россию от потенциальных внешних угроз. Будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны», — отметил президент.

Шойгу указал, что главная особенность гиперзвуковых «Цирконов» — возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО и ПРО. Таким образом, фрегат способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше.

«Скорость полёта ракеты составляет более 9 Махов, а дальность — свыше тысячи километров», — добавил Шойгу.

На сайте Кремля уточнили, что президент в режиме видеоконференции отправил фрегат в дальний морской поход.

Район несения службы «Адмирала Горшкова» будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России. «Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полёт с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя.