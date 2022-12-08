Путин наградил уроженца Алтайского края медалью «Золотая звезда»

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил золотые звёзды двенадцати Героям России. Среди них оказался и уроженец Романовского района Алтайского края капитан Павел Семенко.

Как пишет ТАСС, церемония прошла в Георгиевском зале по случаю Дня Героев Отечества. Президент России наградил космонавтов Ивана Вагнера и Сергея Кудь-Сверчкова, а также полковников Максима Стефанова, Сергея Демьяненко и Сергея Белозёрова, подполковников Сергея Иштуганова и Александра Завадского, майоров Бориса Дудко и Александра Волкова, лейтенанта Дениса Скакуновского и ефрейтора Давида Малыйкина.

Павел Николаевич Семенко родился и вырос в селе Гилëв-Лог Романовского района Алтайского края. Занимает должность командира мотострелковой роты 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота.