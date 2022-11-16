Путин поддержал идею расширить механизм внесудебного банкротства

Президент России Владимир Путин поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан, попросил уделить особое внимание пенсионерам. Как сообщает РИА Новости, глава государства поддержал соответствующую инициативу главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

«Предлагаем расширить и сам диапазон долга, при котором возможно внесудебное банкротство: максимальную планку предлагаем повысить с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а минимальную — понизить с 50 до 25 тысяч рублей», — заявил Решетников.

Он также предложил предусмотреть в поправках возможность повторного внесудебного банкротства по истечении пяти лет, объяснив, что сейчас этот срок в два раза больше — 10 лет.

«Согласен полностью и прошу вас, действительно, уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам», — поддержал Путин.

Отдельно глава государства предложил уделить внимание семьям с детьми.