Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть
Страны, которые ввели ограничения, останутся без энергоресурсов без РФ
27 декабря 2022, 23:55, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с установлением предельной цены на российские нефтепродукты и нефть рядом стран. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вступает в силу с 1 февраля и действует до 1 июля 2023 года. Запрет на поставки нефти по «потолочным» ценам будет действовать с даты вступления в силу указа. Дату для введения запрета на поставки нефтепродуктов определит правительство России. При этом в ряде случаев поставки топлива все же будут разрешены, но на основании спецрешения главы государства.
Также Путин запретил поставлять нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены. Наблюдать за исполнением указа будет Минэнерго.
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