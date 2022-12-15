Президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава государства в ходе заседания совета по стратегическому развитию.

При этом в рамках программы увеличат ставку — с 7 до 8%.

Напомним, что льготная ипотека работала с 2019 года. В начале апреля 2022 года, когда ключевая ставка ЦБ РФ после экстренного повышения в конце февраля составляла 20%, ставка по льготной программе была повышена до 12%. Однако 8 апреля регулятор снизил ключевую ставку до 17%, после чего ставка по льготной программе была снижена до 9%. В июне Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.

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Вопрос дня Почему льготную ипотеку в России решили не продлевать и можно ли успеть её оформить?

Отметим, что 16 ноября замглавы Минфина Алексей Моисеев заявлял, что в ведомстве исходят из того, что в 2023 году программа льготной ипотеки прекратится.