Путин поручил выплатить эвакуированным жителям ЛНР и ДНР по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Кроме того, Путин поручил временно исполняющему обязанности главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения.

Напомним, ранее главы ЛНР и ДНР объявили массовую эвакуацию населения в Россию. Так, первые автобусы с беженцами должны отправиться в 20:00 (мск).