Путин: прожиточный минимум и МРОТ вырастут на 10% с 1 июня

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня на 10% увеличить размер пенсий для неработающих пенсионеров, а также заявил, что на этот же показатель вырастут прожиточный минимум и МРОТ. Об этом глава государства заявил на заседании Госсовета, сообщает РИА Новости.

Кроме того, глава государства предложил проводить в России политику опережающего роста зарплат относительно расходов. Путин отметил, что рост инфляции в России замедлился и по итогам года она составит 15%.

Также президент подчеркнул, что правительство должно увеличить выплаты российским военным, действующим на Украине, и заявил, что поддержка военнослужащих-женщин с детьми будет увеличена вдвое и составит больше 30 тысяч рублей.