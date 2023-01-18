Путин: работающим в сфере ОПК призывникам могут дать отсрочку

Глава государства напомнил, что работники таких предприятий не подпали под проведённую ранее частичную мобилизацию

18 января 2023, 19:42, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет решён вопрос об отсрочке от армии для россиян призывного возраста, которые работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как сообщает ТАСС, об этом глава государства заявил во время посещения Обуховского завода.

"Что касается призывников-срочников, с учётом того, что оборонная сфера загружена и вы работаете в три смены, и продукция предприятий ОПК, то мы смотрим на возможность предоставления отсрочки тем, кто должен призываться на срочную военную службу", – ответил президент на вопрос одного из сотрудников.

Вместе с тем глава государства напомнил, что работники ОПК не подпали под проведённую ранее частичную мобилизацию.