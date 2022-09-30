Путин: Россия не стремится вернуть Советский Союз

Советского Союза нет, прошлого не вернуть и современная Россия к этому не стремится, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет РИА Новости.

«Советского Союза нет, прошлого не вернуть, да и России современной этой не нужно, мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России», — сказал путин в своем обращении.

Он также подчеркнул, что партийные элиты СССР в Беловежской Пуще в 1991 году развалили великую страну вопреки воле людей, поставив перед фактом, не понимая последствия. В результате это обернулось национальной катастрофой.