Президент России Владимир Путин собирается лично обсудить с россиянами, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время рабочей встречи с главой Тверской области Игорем Руденей глава государства выслушал доклад в том числе о выплатах мобилизованным. Путин обратил на это особое внимание, подчеркнув, что необходимо напрямую общаться с людьми на эту тему.

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — пообещал он.

Путин также попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных. Он обратил внимание, что важно собрать «массив материалов и вопросов, которые подлежат решению», а также попросил заранее передать ему эти вопросы.