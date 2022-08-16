Путин установил в России звание «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин указом ввёл в стране звание «Мать-героиня».

Его будут присваивать женщинам, которые родили и воспитали минимум десятерых детей. Обладательниц такой награды поощрят единовременной выплатой в размере 1 млн рублей.

При этом присваивать звание автоматически при рождении десятого ребёнка не будут: малышу должен исполниться год, и при условии, что остальные дети будут живы.

В то же время учитываются дети, которые пропали без вести либо погибли при защите Отечества или его интересов, исполнении гражданского, служебного или воинского долга, а также в результате терактов и ЧС; умершие вследствие контузии, увечья, болезни, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, подчёркивается в документе.

Отмечается, что звание «Мать-героиня» войдёт в список высших званий в России наравне с «Героем России» и «Героем Труда».

Титул «Мать-героиня» существовал в СССР и присуждался многодетным матерям. В начале июня президент России Владимир Путин объявил о его возрождении.